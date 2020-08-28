Бигэн заявил, что ситуация в Белоруссии не является соперничеством между США и Россией

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Напряженная ситуация в Белоруссии после выборов президента не является соперничеством между Востоком и Западом или Россией и США. Об этом заявил в пятницу первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

"Ранее на этой неделе в Москве я провел глубокие и предметные обсуждения с моими российскими коллегами о событиях в Белоруссии. Мне ясно, и я надеюсь, что это ясно всем, что это [ситуация в Белоруссии] не соперничество между Востоком и Западом и, конечно, не соперничество между Россией и США, - подчеркнул Бигэн. - Это борьба между правителем и его собственным народом".

"США не стремятся контролировать или решать судьбу белорусского народа. Это должны решать только они сами", - добавил он. Бигэн также выразил уверенность, что если в ОБСЕ не будет поддержки белорусского народа, то это может дискредитировать ценности ОБСЕ.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама заявил в пятницу, что напряженная ситуация в Белоруссии должна быть урегулирована на основе внутриполитического диалога между народом и властями этой страны, и поэтому он предложил помощь ОБСЕ в налаживании конструктивного диалога. По его словам, у ОБСЕ есть необходимый для этого опыт. Кроме того, Рама предостерег от внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Председательство Албании в ОБСЕ 17 августа направило правительству Белоруссии официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации с представителями властей и оппозиции. По мнению председательства Албании в ОБСЕ, в Белоруссии необходим открытый и конструктивный диалог со всеми сторонами.