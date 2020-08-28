Меркель заявила, что российская операция в Сирии привела к тому, что "ситуация застыла"

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Российская операция в Сирии привела к тому, что ситуация в стране "застыла". Такое мнение высказала в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Россия не побоялась последовать призыву [президента Сирии Башара] Асада о помощи. Это, конечно, привело к тому, что ситуация застыла", - считает она.

"И до сегодняшнего дня не произошло запуска инклюзивного политического процесса",- констатировала Меркель, сообщив, что часто обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным эту тему. Она назвала Асада "диктатором".

В то же время канцлер заявила, что для нее конфликт в Сирии не является "самой крупной трагедией". Она напомнила о ситуации в Йемене, Ливии, зоне Сахеля.