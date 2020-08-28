Лукашенко: РФ и Белоруссия задействуют общую группировку войск в случае внешней агрессии

"Но если там дернутся за пределами [Белоруссии], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА , во время рабочей поездки на ООО "Савушкин-Орша".

По словам президента республики, ни одного военнослужащего РФ на территории Белоруссии нет, республике хватает собственных сил для обороны суверенитета и территориальной целостности страны.

"Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - сказал Лукашенко.

Глава государства считает, что Белоруссия в случае обострения ситуации может превратиться в "театр военных действий", который страны Запада используют против РФ. Как отметил Лукашенко, эту точку зрения он разделяет со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга, - отметил Лукашенко. - Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем".

В этом случае, считает Лукашенко, Белоруссия может превратиться в театр военных действий, "где будут решаться чужие вопросы". "Им [Западу] не Беларусь нужна, - сказал он. - Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву". 22 августа Лукашенко также отметил, что они с Путиным сходятся во мнении - ситуацию в Белоруссии могут использовать, "чтобы броситься потом на Россию".