ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, если не будет прогресса с турецкой стороны. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.

"Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ. Мы также договорились, что в случае отсутствия прогресса мы можем развить новые санкции, которые могут быть обсуждены на саммите ЕС 24 сентября", - сказал он.

По словам Борреля, среди новых потенциальных мер в отношении Анкары Брюссель рассматривает, в частности, возможность запрета входов в свои порты для турецких судов, занятых в нелегальной буровой активности. "Совет ЕС предложил мне разработать пакет предложений, если дипломатический путь урегулирования кризиса не увенчается результатом. Во-первых, мы можем включить в черный список конкретных лиц, активы, включая суда, запретить им возможность использования европейских портов и береговых услуг, финансирования. Кроме того, могут быть применены меры секторального экономического характера", - пояснил он.

Конфликт в Восточном Средиземноморье между Турцией с одной стороны и Грецией и Кипром с другой, разгорелся из-за богатого углеводородами шельфа. Кошмаром для ЕС и НАТО является угроза превращения дипломатического противостояния Анкары и Афин в силовое. Стремясь закрепить свои притязания на шельф, Турция заключила соглашение с Правительством национального согласия Ливии (которое контролирует лишь малую часть страны) о разграничении вод Средиземного моря. Взамен Анкара предложила Триполи широкую военную помощь, которую уже активно оказывает, открыто нарушая эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Одновременно Турция направила свои геологоразведочные корабли в спорные воды близ ряда греческих островов и Кипра, который входит в ЕС и не входит в НАТО. Греция не признала соглашения Турции с Ливией и в ответ заключила соглашение о разграничении территориальных вод с Египтом, которое не признала уже Турция.