В Германии заявили, что ЕС будет постепенно усиливать давление на власти Белоруссии

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Евросоюз будет постепенно усиливать давление на руководство Белоруссии и в скором времени утвердит список лиц, в отношении которых будут приняты ограничительные меры. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Если [избранный президент Александр] Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко", - сказал он. "Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие", - подчеркнул Маас.

"Мы очень ясно заявили о том, что работаем над санкционным списком, который должен быть скоро принят", - отметил он.