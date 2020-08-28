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Кризис в Белоруссии
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В Германии заявили, что ЕС будет постепенно усиливать давление на власти Белоруссии

Глава МИД ФРГ отметил, что также будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Евросоюз будет постепенно усиливать давление на руководство Белоруссии и в скором времени утвердит список лиц, в отношении которых будут приняты ограничительные меры. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Если [избранный президент Александр] Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко", - сказал он. "Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие", - подчеркнул Маас.

"Мы очень ясно заявили о том, что работаем над санкционным списком, который должен быть скоро принят", - отметил он.

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БелоруссияГерманияМаас, ХайкоКризис в Белоруссии
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