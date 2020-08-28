Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Россия должна внести больший вклад в прояснение обстоятельств ухудшения здоровья Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Над нашими отношениями в некоторой степени сгустились тучи. Именно Россия должна внести больше вклада в прояснение случая с Навальным", - сказал Маас. Он призвал к всеобъемлющему и прозрачному расследованию инцидента.

"Дело Навального еще больше показывает, что нам как ЕС нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде", - считает министр. "Мы ожидаем результатов исследований и затем мы решим, как нам быть с этим", - сказал Маас. "Мы договорились, что внутри ЕС по-прежнему будем очень тесно согласовывать наши действия", - подчеркнул он.