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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ

Выборы председателя Либерально-демократической партии в Японии могут пройти 15 сентября

Ранее стало известно об отставке премьер-министра страны Синдзо Абэ. Он отметил, что планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) после отставки премьер-министра Синдзо Абэ, планируется провести 15 сентября. Об этом сообщило в пятницу агентство Кyodo со ссылкой на партийный источники.

Абэ ранее заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену.

Синдзо Абэ находится во главе Либерально-демократической партии (ЛДП) и на посту премьера с декабря 2012 года. Первый его премьерский срок длился с сентября 2006 по сентябрь 2007 года. В этом месяце Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии (семь лет и восемь месяцев). На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.

О своем желании баллотироваться на пост председателя ЛДП уже заявили экс-глава МИД, председатель политического совета ЛДП Фумио Кисида, экс-глава Минобороны Сигэру Исиба, бывший министр обороны Томоми Инада и бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

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ЯпонияОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
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