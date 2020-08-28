Турция отвергла требования ЕС прекратить геологоразведку в Средиземном море

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Турция отвергла в пятницу требования Европейского союза (ЕС) прекратить геологоразведочные работы республики в Средиземном море. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

"ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы ее прекратили. Мы призываем страны ЕС не поддерживать максималистские противоречащие нормам международного права требования Греции под предлогом солидарности и единства", - отмечается в коммюнике.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также заявили, что ЕС нужно "действовать беспристрастно и быть честным посредником, если он хочет решения [ситуации] в Восточном Средиземноморье".

Кроме того, в Анкаре вновь возложили ответственность за напряженность в Средиземном море на Афины и Никосию.

Ранее в пятницу в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран сообщества, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, если не будет прогресса с турецкой стороны.