В ECOWAS призвали провести выборы в Мали в ближайшие 12 месяцев

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Захватившие в Мали власть военные должны провести в стране в течение ближайших 12 месяцев свободные и конкурентные выборы. Об этом заявил по завершении в пятницу экстренного саммита Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) президент Нигера Махамаду Иссуфу.

"ECOWAS призывает к выборам не позднее, чем через 12 месяцев", - подчеркнул он. Иссуфу в текущем году председательствует в ECOWAS.

Коснувшись вопроса о введенных ECOWAS против Мали санкциях, президент Нигера заметил, что "они будут постепенно сниматься в зависимости от улучшения ситуации в стране".

В свою очередь министр иностранных дел и регионального сотрудничества Буркина-Фасо Альфа Барри заявил, что "президент Мали и глава переходного правительства должны быть гражданскими лицами".

Состоявшийся в пятницу саммит ECOWAS был вторым по счету за последние девять дней, на котором лидеры 14 государства ECOWAS рассматривали развитие событий в Мали, где 18 августа произошел военный переворот.