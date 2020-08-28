Конституционный суд Литвы постановил, что правительство страны работает незаконно

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Действующий кабинет министров Литвы работает незаконно, так как Сейм (парламент) подтвердил его полномочия с нарушением юридических процедур. Такое решение огласил в пятницу Конституционный суд Литвы, в который с вопросом о правомочности правительства обратились представители оппозиции. Тем не менее кабмин сможет продолжать работать до окончания срока своих полномочий.

"Для выражения доверия правительству Сейм должен одобрить программу деятельности кабинета министров, однако этого в августе прошлого года сделано не было", - заявил председатель суда Дайнюс Жалимас.

Тем не менее кабмин сможет продолжать работу, принятые им постановления будут законными. "Решение Конституционного суда вступает в силу не с момента принятия, а со дня официального оглашения. Это будет сделано 23 декабря. Нельзя было допустить, чтобы государство осталось без правительства", - пояснил председатель позицию суда.

В Литве 11 октября состоятся очередные парламентские выборы, после чего будет сформирован новый кабинет министров.

Согласно конституции, после избрания нового главы государства правительство слагает перед ним свои полномочия. 12 июля 2019 года состоялась инаугурация избранного на пост Гитанаса Науседы. После инаугурации он поручил премьеру Саулюсу Сквернялису временно исполнять обязанности и сформировать кабмин, который мог измениться или остаться прежним. 7 августа президент утвердил представленный премьером состав правительства с тремя новыми министрами. В результате со времени начала работы кабмина Сквернялиса в нем сменилось более половины министров, что оппозиция сочла основанием для начала процесса с нуля, то есть составления программы и представления ее на одобрение Сейму. Однако парламент утвердил полномочия кабинета без одобрения программы, которая якобы осталась прежней. Оппозиция обратилась за разъяснениями в Конституционный суд.