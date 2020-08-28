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МИД Белоруссии: пауза в диалоге Киева и Минска наносит ущерб двусторонним отношениям

В министерстве отметили, что ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Заявления Украины о "паузе" в диалоге с Белоруссией наносят ущерб двусторонним отношениям, ответственность за который будет нести официальный Киев. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе белорусского МИД.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в заявлении.

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