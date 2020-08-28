Американский сенатор заявил, что с ним чуть не расправились демонстранты в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США Рэнд Пол считает, что с ним и его супругой едва не расправились участники акций протеста, которые прошли у Белого дома после выступления президента Дональда Трампа при завершении съезда Республиканской партии.

"Я правда верю всеми фибрами своего существа, что, если бы они (демонстранты - прим. ТАСС) до нас дотянулись, то они бы нас повалили на землю. Нас, может, и не убили бы, нас могли ранить, пиная в голову или живот, пока мы не потеряли бы сознание", - заявил законодатель в пятницу в эфире телекомпании Fox.

Пол (республиканец, от штата Кентукки) выразил мнение, что худшего удалось избежать лишь благодаря вмешательству сотрудников полиции, которые довели сенатора и его жену до гостиницы. Законодатель вместе с супругой направлялся туда из Белого дома по завершении выступления Трампа. Торжества в Белом доме, в ходе которых нынешний американский лидер дал официальное согласие баллотироваться на пост президента от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах, завершились в четверг около полуночи по местному времени (07:00 пятницы мск).

Сенатор также подверг резкой критике набросившихся на него демонстрантов, которые, в частности, протестовали против случаев вторжения полицейских в частные жилища без предупреждения. Пол указал, что ранее внес на рассмотрение Конгресса законопроект, запрещающий блюстителям порядка действовать таким образом. "Эти идиоты не видят иронии в том, что пытаются убить человека, который в действительности стремится положить конец рейдам [полиции] без стука [в двери подозреваемых]", - сказал про участников акции протеста Пол. По его оценке, демонстранты, выкрикивавшие в лицо сенатору, что он "дегенерат", просто "тронулись рассудком".

Согласно сведениям местной печати, после выступления Трампа в центре Вашингтона произошли стычки между полицейскими и участниками акций протеста.

Между тем в ближайшие часы в американской столице состоится марш за равноправие рас, в котором, как ожидается, могут принять участие до 50 тыс. человек. Эта манифестация приурочена к 57-й годовщине марша на Вашингтон, проведенного знаменитым темнокожим американским правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом.