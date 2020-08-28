Помощник Помпео посетит Бейрут 2 сентября для обсуждения помощи США после взрыва в порту

ТАСС, 28 августа. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер 2 сентября проведет встречу с представителями гражданского общества в Бейруте для обсуждения усилий Соединенных Штатов в рамках оказания помощи Ливану после взрыва в столичном порту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Госдепартамента США.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Отмечается, что в ходе визита в ливанскую столицу Шенкер намерен призвать власти республики к проведению реформ, "отвечающих стремлениям ливанского народа к прозрачности, ответственности и свободному от коррупции правительству".

Помощник главы Госдепа также посетит Кувейт, где встретится с министром иностранных дел эмирата Ахмедом Насером ас-Сабахом. В ходе обсуждения стороны затронут темы единства стран Персидского залива, региональной безопасности и экономическое взаимодействие, говорится в пресс-релизе. Затем Шенкер направится в Катар на встречу с заместителем премьер-министра и главой МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и высокопоставленными лицами страны, с которыми планирует обсудить вопросы региональной безопасности и борьбы с терроризмом.

Как указывается в заявлении, поездка Шенкера продлится с 28 августа по 4 сентября.