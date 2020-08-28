Киев предложил США подключиться к разработке стратегии экономического развития Донбасса

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Алексей Резников пригласил США принять участие в разработке стратегии экономического развития Донбасса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий по итогам встречи Резникова с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, который находится в Киеве с визитом.

"Ключевое внимание было уделено стратегии экономического развития Донбасса, над которой работает министерство. <...> Резников пригласил экспертов от Соединенных Штатов присоединиться к работе над документом", - отметили в ведомстве, добавив, что стороны обсудили возможное привлечение американских инвесторов.

При этом Резников отметил, что важнейшим для инвесторов вопросом является возможность юридической защиты прав инвесторов, верховенство права и система страхования рисков. Он также сообщил, что Украина рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион, поскольку, по словам вице-премьера, "главное для потенциальных инвесторов - это создание благоприятных и прозрачных условий".

Стороны обсудили вопросы, связанные с работой контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, санкционный режим в отношении РФ. Резников и Бигэн договорились о персональной встрече в Вашингтоне, которая состоится в ближайшее время.

"Амбициозная" стратегия по Донбассу

Ранее Резников анонсировал разработку "амбициозной" экономической стратегии для Донбасса, дорожная карта которой, по его словам, будет в сентябре передана в кабинет министров Украины. Основное внимание в документе, сообщил он, будет уделено развитию подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, а затем действие стратегии может распространиться на остальные районы "после их освобождения".

По его словам, цель стратегии - создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Кроме того, Украина должна взять на себя "хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать". Как отметил Резников, чтобы сделать этот подход устойчивым, предусмотрен целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, чтобы не полагаться на помощь доноров.

Резников отметил, что инвесторы в современном мире работают и в горячих точках, и он провел десятки бесед с иностранными дипломатами, представителями международного бизнеса и украинскими инвесторами, которых гораздо больше беспокоит состояние системы правосудия на Украине, чем близость к линии фронта. Он обратил внимание на то, что данная стратегия - это "не вопрос облегчения кризиса в Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу".