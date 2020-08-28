Парламент Южной Осетии собрался на экстренное заседание из-за ситуации в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 28 августа. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии собрался в пятницу вечером на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг расследования уголовных дел по фактам покушения на министра внутренних дел республики и смерти одного из подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парламента.

"Депутаты собрались в парламенте на экстренное заседание и обсуждают сложившуюся ситуацию", - сообщили в пресс-службе.

Сход в Цхинвале

Как сообщалось, в пятницу днем жители республики собрались на площади в центре Цхинвала после того, как стало известно о смерти одного из задержанных по подозрению в покушении на МВД республики Игоря Наниева, произошедшего в середине августа. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Дина Гассиева, глава государства Анатолий Бибилов вышел к собравшимся и сообщил о своем решении об отстранении министра от должности. В настоящее время сход продолжается, президент после сообщения ушел.

По данным Генпрокуратуры Южной Осетии, трое подозреваемых накануне были помещены в изоляторы МВД республики, в пятницу один из них был доставлен в республиканскую больницу в бессознательном состоянии с телесными повреждениями, а позднее умер, не приходя в сознание. Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по статье ("Превышение должностных полномочий, повлекшее смерть человека по неосторожности").