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Кризис в Белоруссии

В Минске женщины выстроились в "цепь солидарности" на площади Независимости

На площади собрались около 40-50 человек

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Несколько десятков женщин выстроились в "цепь солидарности" в пятницу вечером на минской площади Независимости, где в течение последних 20 дней неизменно собираются несогласные с итогами недавних президентских выборов, сообщает корреспондент ТАСС.

На площади собрались около 40-50 человек. Кто-то держит цветы в руках. Одна из женщин расположилась на ступенях лестницы, ведущей к находящемуся на площади Красному костелу, и вяжет бело-красно-белый флаг.

В целом обстановка остается спокойной. На площадь прибыли сотрудники милиции, но они не мешают проведению этой немногочисленной акции.

Тем не менее на близлежащих улицах в готовности стоят автозаки и грузовики внутренних войск республики.

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