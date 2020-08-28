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Кризис в Белоруссии
Обновлено 

ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске

Силу при этом к задержанным не применяют, их просто отводят в автозаки

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Белорусский ОМОН начал в пятницу вечером задержания на площади Независимости в Минске, где традиционно проходят акции несогласных с результатами недавних президентских выборов.

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Как передает корреспондент ТАСС, задерживают пока только мужчин, а женщин, которые чуть ранее выстроились здесь в так называемую цепь солидарности, не трогают. Однако силовики окружили их со всех сторон.

Силу при этом к задержанным ОМОН не применяет. Их просто отводят в автозаки.

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