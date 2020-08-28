Указ Порошенко о назначении главы антикоррупционого бюро признали неконституционным

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Конституционный суд Украины постановил, что указ экс-президента Петра Порошенко пятилетней давности о назначении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника не соответствует Основному закону. Соответствующее решение приняла Большая палата КС во время заседания в пятницу.

"Указ о назначении Артема Сытника признан неконституционным", - сообщили в суде агентству Укринформ.

Суд пришел к выводу, что к полномочиям президента, закрепленным в Конституции, не относится назначение директора НАБУ.

В КС по поводу законности назначения обращалась группа депутатов Верховной рады, в том числе от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, внефракционный парламентарий Андрей Деркач и другие. Они считают, что экс-президент Петр Порошенко, назначив директора НАБУ в апреле 2015 года, вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью четвертой статьи 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти. Конституционный суд согласился с доводами депутатов.

В декабре 2019 года КС Украины признал неконституционным законопроект о предоставлении президенту права назначать директоров НАБУ и Госбюро расследований (ГБР).