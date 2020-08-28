Трамп заявил о прекращении беспорядков в Кеноше после отправки туда Нацгвардии

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Беспорядки в городе Кеноша (штат Висконсин) прекратились после отправки туда сил Национальной гвардии, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Успех: с тех пор, как Национальная гвардия два дня назад прибыла в город Кеноша в Висконсине, там не было дальнейшего насилия, [не было] даже малейшей проблемы. Когда местные власти на законных основаниях просят о помощи, федеральное правительство будет действовать и быстро добьется успеха. Портленд, ты слышишь?" - написал американский лидер в Twitter.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.

В последние недели самые масштабные акции проходили в Портленде (штат Орегон). Трамп неоднократно предлагал помощь местным властям, но градоначальник Тед Уилер и губернатор штата Кейт Браун наотрез отказываются от поддержки главы государства. Во вторник президент в очередной раз заявил, что федеральное правительство США готово незамедлительно решить проблему беспорядков в Портленде с помощью военнослужащих Национальной гвардии, если местные власти обратятся с соответствующей просьбой.