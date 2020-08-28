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Парламент Южной Осетии намерен поставить вопрос об отставке правительства

Депутаты собрались на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг расследования уголовных дел по фактам покушения на министра внутренних дел республики и смерти одного из подозреваемых

ЦХИНВАЛ, 28 августа. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии проведет в пятницу вечером внеочередную сессию, на которой депутаты поставят вопрос об отставке правительства. Об этом ТАСС сообщил глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связями Заза Дриаев.

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"В 22:00 депутаты соберутся на внеочередную сессию и намерены поставить вопрос об отставке правительства, - сказал он. - Ситуация накалена до предела, люди возмущены. И мы не хотим, чтобы обстановка вышла за рамки".

Государственное информационное агентство Южной Осетии "Рес" также сообщает со ссылкой на спикера парламента Алана Тадтаева, что на сессии поставят вопрос об отставке правительства. Депутаты собрались в пятницу вечером на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг расследования уголовных дел по фактам покушения на министра внутренних дел республики и смерти одного из подозреваемых.

Как сообщалось, днем жители республики собрались на площади в центре Цхинвала после того, как стало известно о смерти одного из задержанных по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева, произошедшего в середине августа. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Дина Гассиева, глава государства Анатолий Бибилов вышел к собравшимся и сообщил о своем решении об отстранении министра от должности. В настоящее время сход продолжается, президент после сообщения ушел.

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Южная Осетия
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