Кандидат в премьеры Ливана Тамам Салям отказался возглавить правительство

БЕЙРУТ, 28 августа. /ТАСС/. Суннитский политик Тамам Салям, который был назван в пятницу одним из основных кандидатов на пост премьер-министра Ливана, официально объявил, что отказывается возглавить новое правительства. Об этом сообщила в своей электронной версии газета Al Modon.

"Я говорю нет, потому что не хочу быть причиной еще большего краха Ливана", - сказал 75-летний политик, слова которого приводит издание.

Салям признался, что "не верит в возможность проведения реформ в Ливане в эпоху президента Мишеля Ауна по причине продолжающегося противоборства на политической арене". Он напомнил, что нынешний глава государства пришел к власти с лозунгом реформ и перемен, но спустя четыре года страна оказалась на грани исчезновения. "Люди видят итоги этого правления", - подчеркнул он.

Салям выразил сочувствие президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который, по его словам, искренне стремится помочь Ливану осуществить реформы, однако не знает всех реалий. "Я не стану тем "подарком", который хотят преподнести Макрону к его визиту 1 сентября те, кто находится у власти", - указал политик.

Суннитский нотабль возглавлял правительство национальных интересов в 2013-2016 годах. В Бейруте заговорили о вероятности его назначения премьер-министром после того, как 25 августа снял свою кандидатуру экс-премьер Саад Харири, лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль".

Ливан остался без правительства 10 августа после ухода в отставку кабинета технократов во главе с Хасаном Диабом на фоне трагедии, вызванной взрывом в морском порту Бейрута. Создавшийся политический вакуум усилил напряженность в стране, что вылилось в четверг в вооруженные столкновения между суннитами и шиитами в пригороде столицы Хальде.