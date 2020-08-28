Минюст США закрыл доступ к трем сайтам иранских компаний, поставлявших топливо Венесуэле

ТАСС, 28 августа. Министерство юстиции США в пятницу объявило о том, что закрыло доступ для пользователей к трем сайтам иранских компаний, занимавшихся поставками топлива в Венесуэлу.

"Министерство юстиции сегодня объявляет о закрытии доступа к трем интернет-сайтам, которые использовались тремя подставными компаниями Mobin International, Sohar Fuel и Oman Fuel, организовавшими многомиллионную схему по поставкам топлива в Венесуэлу со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), признанного иностранной террористической организацией", - указано в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

14 августа министерство сообщило, что власти США конфисковали груз танкеров Bella, Bering, Pandi и Luna, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу. Всего было конфисковано приблизительно 1,116 млн баррелей топлива.

Иранский посол в Каракасе Ходжат Солтани заявил, что собственник и флаги танкеров не имеют отношения к Тегерану. По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, владельцем топлива является Венесуэла.