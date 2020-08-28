{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава кабмина Южной Осетии уходит в отставку на фоне протестов

Эрик Пухаев в обращении к народу республики отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным

ЦХИНВАЛ, 28 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку, сообщили ТАСС в пресс-службе президента и правительства республики.

"Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики. Жители требовали отставки правительства.

Теги
Южная Осетия
Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем
Читать полностью