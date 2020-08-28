Предвыборная речь Трампа уступила в телерейтингах выступлению Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена привлекла большее внимание телезрителей, чем выступление действующего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующие предварительные данные исследовательской компании Nielsen приводит в пятницу телекомпания СNN.

По ее сведениям, выступление Байдена, в котором он 20 августа дал согласие баллотироваться на президентских выборах от демократов, посмотрели по девяти телеканалам в общей сложности 23,6 млн человек. Спустя неделю 70-минутная речь Трампа, которую он произнес на Южной лужайке Белого дома, привлекла по этим же каналам аудиторию в количестве 21,6 млн человек.

Как отмечается в подсчетах Nielsen, в среднем внимание телезрителей к предвыборным выступлениям кандидатов в этом году оказалось ниже, чем на предыдущих президентских выборах. Так, в 2016 году за речью кандидата от демократов Хиллари Клинтон наблюдали 29,8 млн человек, а за выступлением Трампа - 32,2 млн зрителей.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.