Правозащитный центр "Весна" утверждает, что двое россиян задержаны в центре Минска

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в пятницу в центре Минска не менее четырех человек, в том числе двух россиян.

"Среди задержанных Андрей Семашкевич, Илья Кузнецов (продюсер AirDance, задержан около гостиницы "Минск"), Сергеев Сергей (участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск"), Фалин Михаил (участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск"), - говорится в распространенном в пятницу сообщении центра. В посольстве РФ в Минске сообщили, что проверяют эту информацию.

Гостиница "Минск" находится в центре белорусской столицы, около площади Независимости, где уже 20 дней проходят акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов. В пятницу на площади состоялась самая малочисленная акция - несколько десятков женщин выстроились в так называемую цепь солидарности. Простояв так некоторое время, они, скандируя лозунги, направились к площади Якуба Колоса, а дойдя до нее, разошлись. Прибывшие на площадь Независимости сотрудники ОМОНа начали задержания мужчин, которые были на площади, но участниц акции они не трогали. Силовики окружили их, а затем позволили им уйти. Силу к задержанным ОМОН не применял. Сотрудников СМИ попросили отойти к краю площади, у некоторых журналистов проверили аккредитацию.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после оглашения предварительных результатов выборов президента, свидетельствующих о победе Александра Лукашенко. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. Позже власти признали смерть четырех человек, но, согласно версии следственных органов, лишь один из них погиб непосредственно во время акций протеста. Оппозиция настаивает, что погибших не менее шести, а еще десятки людей пропали без вести. На некоторых предприятиях Белоруссии предпринимались попытки организовать забастовки с требованием признать выборы недействительными. Чуть позже в Минске и в других городах страны стали проходить и акции сторонников Лукашенко.