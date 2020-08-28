В Черногории верующие вышли на массовые протесты накануне дня тишины перед выборами

БЕЛГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Прихожане Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) вышли в пятницу на массовые мирные молитвенные шествия (литии) в столице Подгорице и других крупных городах накануне дня тишины перед выборами в парламент страны. Об этом сообщил портал IN4S.

По его данным, в Подгорице массовая акция верующих по улицам города началась после молебна в главном соборе страны - храме Воскресения Христова. Люди шли с историческими флагами Черногории - красно-сине-белыми триколорами. "Не отдадим святыни!" - скандировали они.

Массовая акция проходит также во втором по величине городе страны - Никшиче. Там, по данным портала, на улицы вышли тысячи людей, протестующие против притеснения православной церкви. Участники акции зажгли фаеры и скандируют антиправительственные лозунги. Еще одна демонстрация прошла в пятницу в городе Плевля, где люди пронесли по улицам города триколор длиной 150 метров.

На предстоящих 30 августа парламентских выборах ключевую роль может сыграть позиция православной церкви. Гонения власти и попытки отнять у церкви ее имущество привели к массовым многомесячным молитвенным протестам. В преддверии выборов митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал верующих активно принимать участие в народном волеизъявлении и "голосовать по совести", за "человеческое достоинство, а не за тех, кто строит будущее Черногории на ложной идеологии, безбожной и антирелигиозной".

Прихожане Сербской православной церкви с конца 2019 года проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В его поддержку проголосовали 45 депутатов в 81-местном парламенте из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря его подписал президент Мило Джуканович.

Он обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Президент заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви власти страны намерены изымать церковную собственность у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая почитаемый в православном мире монастырь Острог.