В Цхинвале, где проходит стихийный митинг, усилены меры безопасности

ЦХИНВАЛ, 28 августа. /ТАСС/. Органы правопорядка Южной Осетии максимально усилили меры безопасности в Цхинвале, где проходит несанкционированный митинг, сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Мераб Пухаев.

"Мы максимально усилили меры безопасности в столице республики. Митинг на площади несанкционированный, поэтому держим ситуацию под контролем", - сказал Пухаев.

В пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства.

Вечером в пятницу председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку по требованию собравшихся на площади в Цхинвале. Президент Южной Осетии пока не принял его отставку.