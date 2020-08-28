Гутерриш поблагодарил Абэ за его взаимодействие с ООН на посту премьера Японии

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш благодарен Синдзо Абэ, объявившему в пятницу об уходе в отставку с поста премьер-министра Японии, за конструктивное взаимодействие для решения мировых проблем. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь желает премьер-министру Абэ полного выздоровления, - отметил он. - Мы ценим его выдающуюся карьеру в качестве наиболее долго находившегося у власти премьер-министра Японии, его регулярное и конструктивное взаимодействие с ООН для борьбы с глобальными вызовами".

Абэ заявил, что уходит в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Он останется во главе правительства, пока правящая Либерально-демократическая партия не выберет нового председателя. 13 лет назад Абэ также был вынужден покинуть пост премьер-министра из-за язвенного колита.