В Латвии пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу

РИГА, 29 августа. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в субботу в Латвии в условиях пандемии. Гражданам предстоит избрать 60 депутатов столичного самоуправления.

На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов в возрасте от 18 до 90 лет, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Проголосовать на выборах граждане могут на любом из 156 избирательных участков, которые будут открыты с 07:00 до 22:00 (совпадает с мск). Для тех избирателей, которые по разным причинам не смогут проголосовать в день выборов, участки работали с 26 по 28 августа. За три дня предварительного голосования в выборах приняли участие 19,22% избирателей - 81 228 человек.

Всего, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в списках избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу зарегистрированы 422 681 человек. Голосовать могут совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории Риги.

В течение дня ЦИК будет публиковать данные о явке избирателей, а предварительные результаты голосования будут известны в ночь на воскресенье. Окончательные результаты выборов ЦИК должен объявить не позже, чем через семь дней после их проведения - до 5 сентября.

За ходом голосования также будут следить наблюдатели, в том числе делегация ЦИК Эстонии, а также делегированные политическими силами представители, члены ЦИК Латвии и Рижской городской избирательной комиссии, представители СМИ и добровольцы старше 16 лет, которые могли заранее подавать заявки, чтобы следить за ходом голосования и подсчетом голосов на участках.

Особое внимание на выборах в Рижскую думу уделено вопросам безопасности в связи с пандемией. Для снижения риска распространения вируса Центризбирком утвердил рекомендации по профилактике инфекции на избирательных участках.

ЦИК, в частности, призвал избирателей использовать средства для прикрытия рта и носа, соблюдать дистанцию в два метра, при входе на участок дезинфицировать руки, а для голосования использовать свои письменные принадлежности. При необходимости одноразовую защитную маску для лица и авторучку можно получить и на участке.

Интрига

Как ранее корреспонденту ТАСС отметил латвийский политолог Филипп Раевский, новая Рижская дума с большой вероятностью будет раздробленной, сформировать правящую коалицию в ней будет сложно любым политическим силам.

"Все рейтинги показывают, что будет очень раздробленная дума, будут очень сложные коалиционные переговоры, там могут быть самые разные сюрпризы. Можно провести параллели с ситуацией с Сеймом (парламентом), когда в результате переговоров премьером стал представитель самой маленькой фракции [Кришьянис Кариньш из "Нового единства"]", - считает он.

По данным опроса, проведенного по заказу Латвийского телевидения, наибольшей поддержкой рижан пользуются партия "Согласие" (15,8%) и список партий "Для развития / За!" и "Прогрессивные" (15,5%). Еще 7,5% горожан готовы поддержать партию "Новое единство", а 7,4% - единый список национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов. Пятое место занимает "Честь служить Риге" (5,8%). Партия "Русский союз Латвии" (4,6%) и Новая консервативная партия (4,3%) находятся на грани преодоления необходимого пятипроцентного барьера.

Роспуск думы

Рижской думой в течение почти десяти лет руководила коалиция в составе партий "Согласие" и "Честь служить Риге", а мэром города все это время являлся бывший лидер "Согласия" Нил Ушаков. По решению министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце весной прошлого года Ушаков был отстранен от занимаемой должности за нарушения, допущенные на посту мэра. После этого политик был избран депутатом Европарламента и подал в отставку с должности столичного градоначальника. Все эти события привели к развалу правящей коалиции в Рижской думе.

Сейм Латвии 13 февраля утвердил законопроект о роспуске Рижской думы. С соответствующим предложением 6 декабря прошлого года выступил Пуце. Основанием для этого решения послужило то, что столичная мэрия, по мнению главы Минрегионов, не справлялась с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов. Президент Латвии Эгилс Левитс 24 февраля подписал закон о роспуске Рижской думы, который вступил в силу на следующий день. С тех пор функционирует временная администрация.

Согласно местному законодательству, внеочередные выборы в столичную мэрию должны были пройти в течение двух месяцев после роспуска органа самоуправления. Согласно решению ЦИК, выборы должны были состояться 25 апреля. Правительство Латвии из-за коронавируса 17 марта приняло решение перенести их сначала на 6 июня, а затем на 29 августа.

Сейм Латвии ранее также утвердил законодательные поправки, позволяющие в случае роспуска Рижской думы избрать на внеочередных выборах новую думу на срок более пяти лет. Таким образом, новоизбранное столичное самоуправление будет работать до 2025 года, пропустив очередные муниципальные выборы, которые состоятся в Латвии в начале июня будущего года.