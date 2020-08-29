МИД Греции осудил попытку двух курдов сжечь портрет Эрдогана перед генконсульством Турции

АФИНЫ, 29 августа. /ТАСС/. МИД Греции осудил попытку двух курдов сжечь плакат с фотографией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед генеральным консульством Турции в Салониках. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

"Что касается сегодняшних событий перед генеральным консульством Турции в Салониках, то Министерство иностранных дел Греции полностью осуждает любые действия, которые не соответствуют духу мирного протеста", - говорится в сообщении. По словам МИД, власти Греции предприняли соответствующие действия по обеспечению безопасности здания генконсульства.

Как сообщила выходящая в Салониках газета Macedonia, напряженная обстановка возникла у турецкого генконсульства в пятницу вечером после того, как около 20 человек провели акцию протеста против смерти адвоката Эбру Тимтика после голодовки в Турции. Уже после демонстрации два курда попытались сжечь перед генконсульством плакат с фотографией Эрдогана. Подразделение греческой полиции, находившееся на месте происшествия, задержало восемь человек. Двое остаются под стражей, остальные отпущены, отметило издание.

Инцидент у генконсульства Турции произошел на фоне резкого обострения в последние дни греко-турецких отношений из-за незаконных, как считают в Афинах, действий Анкары в Средиземном море. 6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительные экономические зоны (ИЭЗ), которое отвергает Турция. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

В итоге уже почти 20 дней греческий военный флот развернут в боевой готовности в Средиземном море, где продолжают находиться и военные корабли Турции. Греция заявила, что будет защищать свой суверенитет и суверенные права в регионе.