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СМИ: глава ПНС Ливии отправил в отставку руководителя МВД

Причиной отставки министра стало использование огнестрельного оружия органами правопорядка для разгона мирных протестующих

ТАСС, 29 августа. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отправил в отставку министра внутренних дел Фатхи Али Башагу на фоне продолжающихся в стране протестов. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

По его данным, причиной отставки министра стало использование огнестрельного оружия органами правопорядка для разгона мирных протестующих. По сведениям источников телеканала, Башага в момент принятия решения главой ПНС о его отставке находился в Турции, где встречался с министром обороны этой страны Хулуси Акаром. Кроме того, Башага прибыл в Турцию, не поставив в известность Сараджа, уточняет телеканал.

Уличные протесты в Триполи начались 23 августа. Их участники выражают недовольство действиями правительства Сараджа, ухудшением социально-экономической ситуации, обнищанием широких слоев населения, разгулом коррупции.

В понедельник вечером Сарадж выступил по национальному телевидению, пытаясь успокоить оппонентов власти. В частности, он заявил, что "свобода слова и мирные демонстрации являются фундаментальным правом народа". Также премьер пообещал произвести "срочные перестановки в кабмине, назначая людей на посты исключительно на основе критериев компетентности и честности". Сарадж заверил население, что судебная система будет задействована против всех, кто обвиняется в коррупции в рядах правительства.

Теги
ЛивияСарадж, Фаиз
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