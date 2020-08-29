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Кризис в Белоруссии

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении белорусского кризиса

Бывший кандидат в президенты Белоруссии отметила, что у Минска и Москвы тесные взаимоотношения
Светлана Тихановская (в центре) Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Светлана Тихановская (в центре)
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подтвердила готовность оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи.

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Об этом она заявила в интервью телеканалу Euronews.

"Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия - это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", - сказала Тихановская.

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