Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении белорусского кризиса

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подтвердила готовность оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи.

Об этом она заявила в интервью телеканалу Euronews.

"Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия - это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", - сказала Тихановская.