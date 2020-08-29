Антикоррупционное бюро Украины сочло решение суда по его главе политически мотивированным

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Решение Конституционного суда (КС) Украины о признании неконституционным назначения директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника является политически мотивированным и посягает на независимость ведомства, заявили в пресс-службе НАБУ.

"Решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ является политически мотивированным, - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Facebook ведомства. - Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро".

В НАБУ заявляют, что инициаторы обращения в суд стремились воспрепятствовать расследованию коррупции на высшем уровне. В пресс-службе также уточнили, что решение суда о признании неконституционным указа экс-президента Петра Порошенко пятилетней давности не влечет автоматического увольнения Сытника с должности директора НАБУ. "Закон Украины "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решения Конституционного суда среди них нет", - пояснили в пресс-службе.

Решение о признании неконституционным указа о назначении Сытника главой НАБУ было принято Большой палатой Конституционного суда Украины на заседании в пятницу. В КС по поводу законности назначения обращалась группа депутатов Верховной рады, в том числе Александр Дубинский и Максим Бужанский от фракции "Слуга народа", депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, внефракционный парламентарий Андрей Деркач и другие. Они считают, что Порошенко, назначив директора НАБУ в апреле 2015 года, вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил установленный Конституцией Украины запрет на узурпацию государственной власти. КС согласился с доводами депутатов.

В декабре 2019 года КС Украины признал неконституционным законопроект о предоставлении президенту права назначать директоров НАБУ и Госбюро расследований (ГБР).