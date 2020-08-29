В Вашингтоне тысячи протестующих собрались на марш против расизма

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Тысячи протестующих собрались в пятницу у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну (1809-1865) на центральном бульваре американской столицы на манифестацию, приуроченную к 57-й годовщине марша на Вашингтон, проведенного темнокожим правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом (1929-1968).

Протестная акция началась с выступлений активистов со ступеней здания, с которых в свое время произносил речь сам Кинг. Люди заполнили всю территорию вокруг прямоугольного пруда перед мемориалом. Затем собравшиеся направились к расположенному здесь же неподалеку мемориалу Кингу.

Марш проходил под лозунгом "Уберите свое колено с моей шеи". Это является отсылкой к событиям в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае, когда убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Тогда при задержании мужчины полицейские применили удушающий захват, прижав ему шею коленом. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Протесты в пятницу проходили и в других частях столицы. Так, перед зданием Министерства юстиции США, как сообщила газета The Washington Post, собралась толпа из порядка 200 человек. Среди них были родственники жертв насилия со стороны полиции, которые выступили перед собравшимися. Активисты призвали министерство расследовать все случаи неоправданного насилия со стороны стражей порядка и привлечь виновных к ответственности.

Убийство Флойда в мае спровоцировало протесты по всей стране. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Последним резонансным случаем полицейского насилия стал инцидент в Кеноше (штат Висконсин). Беспорядки там начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В общей сложности во время беспорядков были задержаны 56 человек.