Трамп назвал хулиганами протестовавших у Белого дома после его предвыборной речи

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал хулиганами участников акций протеста, которые прошли у Белого дома после его выступления с предвыборной речью на съезде Республиканской партии.

"Это были не дружелюбные протестующие, это были хулиганы", - заявил он в пятницу, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. "Это не протестующие, это анархисты и подстрекатели, погромщики и грабители", - убежден американский лидер.

Он упомянул про инцидент с сенатором Рэндом Полом, который после речи Трампа в четверг сообщил, что с ним и его супругой едва не расправились участники акций протеста у Белого дома.

Из появившихся в социальных сетях видеозаписей ясно, что инцидент произошел, когда сенатор со своей женой Келли покидали съезд. Толпа протестующих с плакатами в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") начала выкрикивать оскорбления в их адрес. Полиция окружила сенатора с супругой, чтобы обеспечить им проход, сдерживая тех митингующих, которые пытались приблизиться к паре. Как сообщил в своем Twitter сенатор Тед Круз, с подобным отношением протестующих столкнулись и некоторые другие участники съезда.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.