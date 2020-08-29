Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от демократов в истории

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал своего противника на предстоящих выборах Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории страны. Об этом американский лидер заявил в пятницу, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"Я думаю, что мне выпала честь идти на выборы против худшего кандидата из всех, кого когда-либо выдвигала Демократическая партия", - сказал он.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.