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Выборы президента США - 2020

Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от демократов в истории

По словам президента США, Джо Байден - худший кандидат из всех, кого когда-либо выдвигала Демократическая партия

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал своего противника на предстоящих выборах Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории страны. Об этом американский лидер заявил в пятницу, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

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"Я думаю, что мне выпала честь идти на выборы против худшего кандидата из всех, кого когда-либо выдвигала Демократическая партия", - сказал он.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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