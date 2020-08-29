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Исследователь из Китая арестован в США по обвинению в нарушении коммерческой тайны

Хайчжоу Ху обвинили в незаконном получении информации с защищенного компьютера и краже коммерческой тайны

ТАСС, 29 августа. Власти США арестовали 34-летнего гражданина Китая Хайчжоу Ху по обвинению в нарушении коммерческой тайны во время его работы в университете Вирджинии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства юстиции США.

"Гражданин Китая Хайчжоу Ху, который проводил исследования в университете Вирджинии, был арестован сегодня и обвинен в нескольких федеральных преступлениях через несколько дней после того, как попытался сесть на самолет в Китай", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Ху обвиняется в незаконном получении информации с защищенного компьютера и краже коммерческой тайны. Проверка, проведенная 25 августа в аэропорту Чикаго, где Ху ожидал посадки на самолет в Китай, показала, что он владеет программным кодом для симуляции биологических исследований. Как указал Минюст США, данный код является результатом многолетних разработок ученых университета Вирджинии, прав на которые у гражданина КНР не было.

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