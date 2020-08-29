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Президент Южной Осетии принял отставку главы правительства Пухаева

Ранее Эрик Пухаев сделал заявление об отставке и отметил, что обдумал решение и считает его правильным

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку премьер-министра республики Эрика Пухаева, сообщили ТАСС в пресс-службе президента и правительства.

"Президент принял отставку председателя правительства", - сказала представитель пресс-службы.

В пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики. Жители требовали отставки правительства. Позже Пухаев сделал заявление об отставке, отметив, что обдумал решение и считает его правильным.

Теги
Южная ОсетияБибилов, Анатолий Ильич
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