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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ

Трамп заявил, что огорчен уходом Абэ с поста премьера Японии

Президент США назвал его своим "очень хорошим другом"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что очень огорчен уходом Синдзо Абэ в отставку с поста премьер-министра Японии.

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"У нас великолепные отношения, и я очень огорчен этим, потому что для него, наверное, очень сложно уйти", - приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома. Трамп также назвал Абэ своим "очень хорошим другом".

Абэ объявил о своей отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. Он останется во главе правительства, пока правящая Либерально-демократическая партия не выберет нового председателя. 13 лет назад Абэ также был вынужден покинуть пост премьер-министра из-за язвенного колита.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, ДональдОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
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