Эксперт: слова Путина о ничьей по Курилам дали импульс отношениям России и Японии при Абэ

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Импульс развитию российско-японских отношений в период администрации японского премьер-министра Синдзо Абэ придало заявление президента РФ Владимира Путина о принципе "хикивакэ" (с яп. ничья, термин из дзюдо) для решения территориального вопроса, сделанное им в 2012 году еще до прихода нынешнего главы правительства Японии к власти. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт фонда Sasakawa Peace Foundation, специалист по России Тайсукэ Абиру.

"Еще в марте того же года, когда в Японии у власти находилась Демократическая партия, Путин, касаясь проблемы мирного договора, заявил, что нужно искать решение по принципу "хикивакэ". Затем в октябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев впервые посетил Японию. В этом смысле динамику укреплению японо-российских отношений в период администрации Абэ, пришедшей к власти в декабре, придало именно заявление Путина о ничьей", - сказал он. В марте 2012 года в беседе с иностранными журналистами перед президентскими выборами Путин заявил, что по территориальному вопросу с Японией необходимо "добиться приемлемого компромисса, это что-то вроде "хикивакэ".

Эксперт подчеркнул, что правительство Абэ, по его мнению, действительно стремилось заключить мирное соглашение с Россией. "Здесь важно то, что с точки зрения Японии это должно быть заключение мирного договора, предполагающее решение территориального вопроса", - добавил Абиру.

Абэ, который находится во главе Либерально-демократической партии (ЛДП) и на посту премьера с декабря 2012 года, в пятницу заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. В этом месяце Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии (7 лет и 8 месяцев). Как ожидается, выборы нового председателя партии пройдут в середине сентября. На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.

О проблеме

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.