В Латвии началось голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу

РИГА, 29 августа. /ТАСС/. Голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу началось в субботу в Латвии в 07:00 (время совпадает с московским). Избиратели могут проголосовать на 156 избирательных участках, которые будут открыты до 22:00.

Уже обработанную информацию об активности избирателей на выборах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставит после 08:00, 12:00, 16:00 и 20:00. Предварительные результаты голосования будут известны в ночь на воскресенье. Окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее, чем в течение семи дней после выборов - до 5 сентября.

На выборах в Рижскую думу гражданам предстоит избрать 60 депутатов столичного самоуправления. На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Досрочное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу прошло с 26 по 28 августа. За три дня предварительного голосования в выборах приняли участие 19,22% избирателей - 81 228 человек.

Особое внимание на выборах в Рижскую думу уделено вопросам безопасности в связи с пандемией. Для снижения риска распространения вируса Центризбирком призвал избирателей использовать средства для прикрытия рта и носа, соблюдать дистанцию в два метра, при входе на участок дезинфицировать руки, а для голосования использовать свои письменные принадлежности. При необходимости одноразовую защитную маску для лица и авторучку можно получить и на участке.