В США ученого из Китая обвинили в уничтожении улик, касающихся передачи данных КНР

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения в уничтожении улик исследователю из КНР, которого также подозревают в передаче американских научных разработок китайской стороне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте федеральной прокуратуры Центрального округа штата Калифорния.

Как следует из документа, в конце июля 29-летний ученый Гуань Лэй, работавший в Университете штата Калифорния, был замечен, когда выбрасывал в мусорный контейнер поврежденный им жесткий диск. Ему предъявлены обвинения в уничтожении улик и создании помех в расследовании.

Ранее в отношении ученого начало разбирательство ФБР США. Его заподозрили в передаче китайскому научному центру американских разработок в сфере программного обеспечения. Данный центр якобы пытается создать суперкомпьютер для нужд военных. Исследователя подозревали в связях с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

В прокуратуре утверждают, что Гуань Лэй также скрыл от следователей наличие неких устройств для хранения данных. Он якобы выступал с заведомо ложными утверждениями о том, что не поддерживал контактов с китайским генконсульством. Обвинения ему, как ожидается, будут предъявлены 17 сентября. Ученому в случае признания виновным грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Как сообщила ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, власти США полагают, что дипломаты КНР оказывали помощь работавшим в США исследователям, которые якобы скрывали свои связи с НОАК. Как отмечало издание, администрация США считает, что эти ученые, работая в США, пытались "получить данные о новейших научных разработках американских университетов".

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день пообещал применить ответные меры, а 24 июля объявил о "зеркальной контрмере" - закрытии дипломатического представительства США в Чэнду.