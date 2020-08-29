В Цхинвале завершился стихийный митинг

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Стихийный митинг в центре Цхинвала, на который собрались жители Южной Осетии накануне, закончился под утро, его участники разошлись, рассказал ТАСС глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев.

"Люди под утро разошлись. Депутаты договорились, что в 11:00 собираются в парламенте. На 12:00 назначили сессию. Будем выносить вопрос отставки генерального прокурора", - сообщил Дриаев.

Ранее временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Южной Осетии Мераб Пухаев сообщил ТАСС, что органы правопорядка Южной Осетии максимально усилили меры безопасности в Цхинвале, где проходил несанкционированный митинг. На него, по разным данным, собрались от нескольких сотен до 1 тыс. человек.

"В настоящее время обстановка спокойная, на площади людей нет. Депутаты будет собираться на внеочередную сессию сегодня, поэтому будем держать ситуацию под контролем. Усиленные меры безопасности в столице сохраняются", - пояснил утром в субботу Пухаев.

О ситуации в Цхинвале

В пятницу в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства.

Вечером в пятницу председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку по требованию собравшихся на площади в Цхинвале. Президент Южной Осетии пока не принял его отставку.

Депутаты парламента также намеревались провести внеочередную сессию, на которой планировалось в том числе поставить вопрос об отставке правительства. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе парламента, сессия не состоялась, так как "депутаты требовали и отставки генпрокурора, но не пришли к компромиссу". После этого группа оппозиционных депутатов присоединилась к митингующим.