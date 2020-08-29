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Пандемия COVID-19
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Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 30 сентября

Баку Егор Алеев/ТАСС
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Баку
© Егор Алеев/ТАСС

БАКУ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Азербайджана продлили до 30 сентября особый карантинный режим на территории страны. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб при кабинете министров республики.

"С целью закрепления достигнутых успехов [в борьбе с коронавирусом], эффективной охраны жизни и здоровья людей, а также учитывая то, что ситуация с COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) в мире все еще остается неудовлетворительной, принято решение о продлении до 00:00 30 сентября действующего на территории Азербайджанской Республики особого карантинного режима", - говорится в сообщении.

Теги
АзербайджанПандемия COVID-19
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