Турция издала новое уведомление для судов об учениях в Средиземном море

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Турция распространила новое уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX (НАВТЕКС). Об этом сообщил в воскресенье телеканал A Haber.

По его данным, это связано с тем, что Турция планирует провести военные учения в Средиземном море с 29 августа по 11 сентября.

Анкара в настоящее время проводит геологоразведочные работы в Средиземном море, это вызвало серьезную обеспокоенность со стороны Афин. В связи с этим в пятницу в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября, на случай если не будет прогресса с турецкой стороны.

В конце прошлого года отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи (Ливия) Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором указаны координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и ИЭЗ.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ и фактически перечеркивает турецко-ливийский меморандум. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.