Президент Сербии заявил, что боится предстоящей встречи по Косову в Вашингтоне

БЕЛГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич испытывает страх перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне, где, по утверждениям косоваров, от сербского лидера будут требовать подписать признание независимости сербского автономного края. Об этом Вучич заявил в субботу в эфире канала TV Pink.

"Суть в том, что [премьер непризнанного Косова] Авдулах Хоти и албанские официальные лица говорят, что едут в США за признанием Косова. Были также неофициальные заявления лидеров в регионе, что я должен буду подписать все, что мне предложат в Вашингтоне. Я внимательно это выслушал и ожидаю неожиданностей. Я не волнуюсь перед встречей, я испытываю страх, несмотря на весь мой опыт, у меня есть страх, тем не менее, я буду решительно бороться", - заявил Вучич.

Отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с президентом США Дональдом Трампом, Вучич заявил, что если бы он признал Косово, то стал бы "лучшим сербом в истории", первым сербским президентом, с кем встретился Трамп. "У меня нет информации, но я чувствую, какой нам приготовят сюрприз, поскольку я собираюсь отказаться от этого предложения, то, думаю, встречи с Трампом не будет", - указал сербский лидер.

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне пройдут 4 сентября. Ранее о предстоящей 2 сентября встрече заявил спецпредставитель США по мирным переговорам между Сербией и Косовом Ричард Гренелл, до этого встречу представителей Белграда и Приштины планировалось провести 27 июня в Вашингтоне. Однако президент Косова Хашим Тачи отказался от визита в американскую столицу после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений, следом за ним от диалога в США отказался премьер Авдулах Хоти. Гренелл, комментируя тогда отказ Хоти, сообщил, что для встречи будет найдена новая дата.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 годы в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.