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Кризис в Белоруссии

В Белоруссии лишили аккредитации МИД ряд журналистов иностранных СМИ

Аккредитации аннулировали на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Ряд журналистов иностранных средств массовой информации лишены аккредитации МИД Белоруссии на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. Об этом в субботу сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

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По данным ассоциации, аннулированы аккредитации у журналистов, представляющих в Белоруссии немецкие телеканал ARD и медиагруппу Deutsche Welle, британскую медиагруппу Би-Би-Си, агентства Associated Press, Reuters, France-Presse (АFP), "Радио Свобода" и др.

"Есть представление Межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности Республики Беларусь. В этой связи мы аннулируем аккредитацию", - заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Комиссия по безопасности в информационной сфере создана указом президента Белоруссии в ноябре 2017 года. Она представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган, в обязанность которого входит координация деятельность госорганов и иных организаций, выполняющих задачи по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере.

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