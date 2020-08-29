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Кризис в Белоруссии

Под Минском стартовал автопробег в поддержку Лукашенко

В акции принимает участие несколько десятков автомобилей, передает агентство "БелТА"

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Автопробег в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко под названием "Золотое кольцо Минщины" стартовал в субботу от расположенного под Минском мемориального комплекса "Курган славы". Об этом сообщает агентство "БелТА".

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На распространенных агентством фотоснимках видно, что в акции принимает участие несколько десятков автомобилей. Из окон машин развеваются государственные красно-зеленые флаги Белоруссии.

В центре белорусской столицы также прошел автопробег в поддержку властей республики "За мир, За Беларусь", сообщает сетевое издание tut.by. По его данным, в мероприятии приняли участие более 100 автомобилей. Маршрут акции прошел по проспектам Независимости и Победителей. Как отмечается в сообщении, помимо государственных флагов республики, автомобили были также обозначены российским триколорами.

В ходе трансляции акции, которая велась на YouTube-канале "СБ ТВ", ее участники сообщили, что Белорусский республиканский союз молодежи бесплатно раздавал государственные красно-зеленые флаги республики всем желающим принять участие в пробеге.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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