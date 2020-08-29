{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Эскалация напряженности в Средиземноморье

Вице-президент Турции: попытки Греции расширить воды могут привести к военному конфликту

Турция защитит "каждый квадратный сантиметр" своих вод в Средиземном море, указал Фуат Октай

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Стремление Греции расширить свои территориальные воды в Средиземном море может стать причиной военного конфликта. Такое мнение выразил в субботу вице-президент Турции Фуат Октай.

На эту тему

"Турция предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземном море. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", - цитирует политика агентство Anadolu.

Анкара проводит геологоразведочные работы в Средиземном море, это вызвало серьезную обеспокоенность со стороны Афин. В связи с этим в пятницу в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября, на случай если не будет прогресса с турецкой стороны.

Теги
ТурцияГрецияЭскалация напряженности в Средиземноморье
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью