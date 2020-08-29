Вице-президент Турции: попытки Греции расширить воды могут привести к военному конфликту

"Турция предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземном море. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", - цитирует политика агентство Anadolu.

Анкара проводит геологоразведочные работы в Средиземном море, это вызвало серьезную обеспокоенность со стороны Афин. В связи с этим в пятницу в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября, на случай если не будет прогресса с турецкой стороны.