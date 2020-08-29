В Берлине 18 тыс. человек пришли на акцию против "коронавирусных" ограничений

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Крупная акция противников эпидемиологических мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, проходит в субботу в Берлине. Как сообщили корреспонденту ТАСС в полиции, за порядком следят около 3 тыс. правоохранителей, причем 1 тыс. приехали в Берлин из других федеральных земель.

Протестующие начали собираться на улице Унтер ден Линден с самого утра, затем они маршем прошли через центр города. Финальной точкой следования заявлена Улица 17-июня рядом с Брандербургскими воротами, где уже проходила аналогичная акция месяц назад. Организатор - штутгартское движение Querdenken 711.

"В начале акции, по нашим оценкам, собралось 18 тыс. человек, но люди продолжают подходить, число будет уточнено позже в течение дня", - сказала корреспонденту ТАСС представитель полиции.

Манифестанты полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, и требуют их отменить. Многие протестующие не носят маски и не соблюдают дистанцию в 1,5 м. В полиции сообщили, что "безуспешно призывают" участников митинга соблюдать правила. "Если этого не будет, то мы будем вынуждены остановить шествие", - отметили в полиции.

Число заражений растет

В Германии режим жестких карантинных мер действовал весной, с мая ограничения начали снимать. Сейчас в стране открыты почти все общественные заведения. До сих пор посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в 1,5 м. До конца года запрещены массовые мероприятия.

Нынешняя акция проходит на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки инфекция выявлена у 1 474 человек. Такие темпы фиксировались в ФРГ в мае. За все время эпидемии в ФРГ заразились 240 986 человек, умерли 9 289 пациентов.

Сегодняшнюю демонстрацию власти Берлина собирались отменить, но в пятницу суд отменил запрет.